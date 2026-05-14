プロ野球ファームのハヤテの広沢新太郎外野手（２５）が１４日、中地区の「ＳＭＢＣ 信託銀行 ファーム月間ＭＶＰ賞」を受賞した。月間ＭＶＰ賞受賞は、球団初となった。

広沢は３、４月度に２５試合へ出場し、やりたいことを試合の中でしっかり表現できた、３３安打、得点圏打率３割７分５厘を記録。１９試合で安打を放ち、猛打賞４回を含む９試合で複数安打をマークした。さらに１０盗塁で地区２位に入るなど、走攻両面で存在感を示した。

以下は広沢のコメント。

「この度、⽉間MVP を受賞することができ、⼤変嬉しく思っています。

受賞と聞いた時は、素直に嬉しい気持ちでいっぱいでした。開幕から、⾃分のやりたいことを試合の中でしっかり表現できたことが、3・4 ⽉の好調につながったのだと思います。

また、⾸脳陣の皆さん、チームメイト、そしてファンの皆様の⽀えやご声援のおかげでもあると感じています。

まだまだシーズンは続きますし、これから暑い季節に⼊っていきますが、健康第⼀で、⼀勝でも多くチームに貢献できるよう頑張っていきます。

今後とも応援よろしくお願いします。」