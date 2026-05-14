2児の母・高橋ユウ、元K-1ファイター夫＆息子2人の手つなぎショット公開「下の子がはしゃいでて可愛い」「素敵な家族写真」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの高橋ユウが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫と2人の息子のショットを公開した。
【写真】35歳2児の母モデル「理想のパパ」元K-1ファイター夫＆息子2人の街中ショット
高橋は「Happy Birthday ＠hirotakaurabe」と夫で元K-1ファイターの卜部弘嵩をメンションし、誕生日を祝福。夫が2人の息子と手を繋いでいる後ろ姿を披露している。
また「心から尊敬してる夫の誕生日 同じ屋根の下で私たちを守ってくれながらいつも挑戦をやめない闘う姿にいつも感心＆感謝してるよ いつもありがとう」と夫への感謝の気持ちを記している。
この投稿には「後ろ姿でも仲良しなのが伝わる」「理想のパパ」「素敵な家族写真」「憧れの夫婦です」「誕生日おめでとうございます」「下の子がはしゃいでて可愛い」などといった声が寄せられている。
高橋は、2018年10月に卜部と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】35歳2児の母モデル「理想のパパ」元K-1ファイター夫＆息子2人の街中ショット
◆高橋ユウ、夫・卜部弘嵩の誕生日祝福
高橋は「Happy Birthday ＠hirotakaurabe」と夫で元K-1ファイターの卜部弘嵩をメンションし、誕生日を祝福。夫が2人の息子と手を繋いでいる後ろ姿を披露している。
◆高橋ユウの投稿に反響
この投稿には「後ろ姿でも仲良しなのが伝わる」「理想のパパ」「素敵な家族写真」「憧れの夫婦です」「誕生日おめでとうございます」「下の子がはしゃいでて可愛い」などといった声が寄せられている。
高橋は、2018年10月に卜部と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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