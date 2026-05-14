もやしと豚ひきだけで驚きの美味。ワタナベマキ流『超シンプル春巻き』が節約＆簡単

「今日はもう頑張れない……」そんな日でも作りやすい、ラクうま春巻き。

豚ひき肉×もやしで作る、お財布にもやさしい一品です。肉を炒めずそのまま巻くから、手軽なのに食べごたえは大満足。しょうがの香りと、大豆もやしのコリコリ食感がクセになります。

『豚ひき肉と豆もやしのしょうが春巻き』のレシピ

材料（5本分）

豚ひき肉……120g

大豆もやし……1袋（約200g）

しょうがのすりおろし……1かけ分

春巻きの皮……5枚

しょうゆ……小さじ1

塩……小さじ1/3

〈水溶き小麦粉〉

小麦粉……大さじ1/2

水……大さじ1/2

揚げ油（あれば米油）……適宜

作り方

（1）大豆もやしはできればひげ根を除き、長さ2cmほどに切る。ボールにひき肉、しょうが、しょうゆ、塩を入れ、粘りが出るまで手でよく練り混ぜる。大豆もやしを加え、均一になるまでさらに混ぜる。水溶き小麦粉の材料は混ぜる。

（2）春巻きの皮1枚を角を手前にして置く。中央より手前に、ひき肉の1/5量を横長に広げてのせる。皮の手前を持ち上げてきつめにひと巻きし、皮の左右を折りたたんでくるくると巻く。巻き終わりの皮の縁に水溶き小麦粉を塗って留める。残りも同様にする。

（3） フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、熱する前に2を入れてから、中火にかける。ときどき返しながら、高めの中温（約180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）になり、全体がこんがりとするまで12分ほど揚げて油をきる。

POINT

普通のもやしは水けが多く、必要な下処理が異なるため、このレシピは「大豆もやし」でお願いします！

パリッとした皮と、コリコリもやしの食感があとを引くおいしさ。お財布にもやさしく、しっかり満たされます♪

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）