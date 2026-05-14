もやしと豚ひきだけで驚きの美味。ワタナベマキ流『超シンプル春巻き』が節約＆簡単
「今日はもう頑張れない……」そんな日でも作りやすい、ラクうま春巻き。
豚ひき肉×もやしで作る、お財布にもやさしい一品です。肉を炒めずそのまま巻くから、手軽なのに食べごたえは大満足。しょうがの香りと、大豆もやしのコリコリ食感がクセになります。
『豚ひき肉と豆もやしのしょうが春巻き』のレシピ
材料（5本分）
豚ひき肉……120g
大豆もやし……1袋（約200g）
しょうがのすりおろし……1かけ分
春巻きの皮……5枚
しょうゆ……小さじ1
塩……小さじ1/3
〈水溶き小麦粉〉
小麦粉……大さじ1/2
水……大さじ1/2
揚げ油（あれば米油）……適宜
作り方
（1）大豆もやしはできればひげ根を除き、長さ2cmほどに切る。ボールにひき肉、しょうが、しょうゆ、塩を入れ、粘りが出るまで手でよく練り混ぜる。大豆もやしを加え、均一になるまでさらに混ぜる。水溶き小麦粉の材料は混ぜる。
（2）春巻きの皮1枚を角を手前にして置く。中央より手前に、ひき肉の1/5量を横長に広げてのせる。皮の手前を持ち上げてきつめにひと巻きし、皮の左右を折りたたんでくるくると巻く。巻き終わりの皮の縁に水溶き小麦粉を塗って留める。残りも同様にする。
（3） フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、熱する前に2を入れてから、中火にかける。ときどき返しながら、高めの中温（約180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）になり、全体がこんがりとするまで12分ほど揚げて油をきる。
POINT
普通のもやしは水けが多く、必要な下処理が異なるため、このレシピは「大豆もやし」でお願いします！
パリッとした皮と、コリコリもやしの食感があとを引くおいしさ。お財布にもやさしく、しっかり満たされます♪
グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と息子との3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。