ハト派増日銀委員の講演を受け利回り上昇、6月利上げ観測



ハト派とされる増日銀委員のタカ派発言を受け6月利上げ観測が高まっている。6月会合で据え置きに反対票を投じることは明らかで、5対4になることを海外勢は織り込んでいる。



増委員は「可能な限り早い段階で利上げを行うことが望ましい」と述べたほか、米イラン戦争に端を発する物価上昇は一時的なショックにとどまらない可能性があると語った。



発言を受け債券は下落、利回りは上昇している。日本10年債利回りは2.62%、20年債利回りは3.535%と1997年以来の高水準、30年債利回りは3.885%と1999年以来の高水準を記録。

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