【フィギュア】坂本花織が引退会見 21年間の氷上生活に幕 さらにサプライズで結婚報告も！

フィギュアスケートの坂本花織（26）が2026年5月13日、引退会見を開き、21年間の競技生活を終えることを正式に報告した。

会見には白いジャケット姿で臨み、大きな花束を手に笑顔を見せた。

引退を決断した理由について、坂本は次のように語った。

「正式に引退という発表をしたのは今シーズンが始まる直前だったんですけど、自分の中では北京オリンピックが終わって『あともう4年目指します』と言ったところで、この4年がラストだなというのを覚悟していた」

北京五輪を終えた時点で、自身の中では既に決意を固めていたという。

競技生活を振り返り、坂本は「練習だったり試合だったり、たくさんの感情に動かされて、結果に対して一喜一憂していた」とコメント。

「今改めて自分が競技者じゃなくリンクに立っているのを客観視してみると、現役で一生懸命練習するというのはすごく青春なんだなと改めて感じている」と語った。

引退後の展望については、コーチ業への専念を挙げつつ、「まだ自分が動ける間はアイスショーに出たり、教室もやる予定なので、もっともっとスケートしてもらえるきっかけになればいい」と意欲を示した。

さらに、会見の最後には、「この場を借りてもう一つ報告があります。私事ではございますが、先日結婚いたしました」

とサプライズ報告をし、坂本らしい満面の笑顔で会見を締めくくった。