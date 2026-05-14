「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースが連敗を４で止めた。大谷翔平投手が投手専念出場で先発マウンドに上がり、今季最多１０５球で７回４安打無失点の圧巻投球。開幕から無傷の７戦連続のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下＝ＱＳ）を達成し、約１カ月ぶりとなる３勝目。規定投球回にも到達し、防御率０・８２はＭＬＢトップとなった。

試合後、米メディアから「年齢も重ねて二刀流の負担はきつくなってきますか？」について問われた際、「今が一番いいと思っている。まだまだ若いと思っているので頑張りたいなと思います」ときっぱり。異例の２日連続“打者休養”となるが「昨日良かったところをもう一度固めるという所で。休みは大事ですけど、やることはやって。次に出た時に発揮できるようにしたいなと思います」と語った。

前日の試合で５３打席ぶりの７号ソロを含む２安打３出塁をマーク。打撃の状態を落としたことについて「単純に実力不足。好調もあれば不調もある。それも含めて実力のうち。長引かせない引き出しの多さ、好調を維持できる引き出しの多さ、それが選手の力量かなと思います」と語った。

外角の難しいボールを逆方向への一撃については「１試合いろいろ試しながら。あれがよくなるんじゃないか、これがよくなるんじゃないか。一個、一個、試しながら行ったときにいい結果が出たので。それはまた明日、試しながら明後日の試合に臨みたいなと思います」と分析していた。