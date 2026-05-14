お笑いコンビ、平成ノブシコブシ吉村崇（45）が14日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。NHK番組で共演する人気女優について語った。

吉村が進行役として出演するNHK「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」についてトーク。パーソナリティーの玉川徹氏が、同番組で共演する女優吉岡里帆について「どんな人？」と尋ねると、吉村は「すごい好奇心があって、真面目な方ですね」と語った。

また「すっごいおきれいで。それはもちろんじゃないですか。好奇心もあるし、知的なんです」としつつ、「ただ全部、僕の予想ですよ？ お芝居のためにやってらっしゃいますね」と想像した。

吉岡から感じることとして「相当お芝居を愛してるんです。こういうバラエティーに出るのもお芝居のためとか、NHKの番組に出るのもお芝居の情報として何かエッセンス、吸収できないかなという。そのために出てると思うんですよね」と推察。「勝手な予想ですけど、吉岡さんにとっては芝居というものがすべてを支配しているというか。それぐらいストイックなのか」と続けた。

収録中の吉岡についても「オンエアされてない質問とかも鋭いところを突いてくる」と説明。「カンペとか出てるんですけど、吉岡さんは『この話』よりも『こっちが聞きたい』をチョイスするんです」と自身で判断するといい、「頭が相当…僕が言うのはあれですけど、いい方なんだなと思いますけど。芝居にとりつかれている人の感じがしますよね」と印象を語った。