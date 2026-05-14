「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、ジンズホールディングス<3046.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



８日の取引終了後に４月度の月次売上状況（速報）を発表。国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比１０．５％増と３９カ月連続で前年実績を上回った。継続的な販促や店舗における接客強化施策により、顧客１人当たりの購買価格が向上したことに加えて、季節商材が売り上げを牽引した。また、インバウンド需要の取り込みも売り上げ増加につながった。なお、全店売上高は同１８．２％増だった。



また、１１日には欧州系証券が投資判断と目標株価を引き上げた。これらを受けて、同社株は１１日、１２日と続急伸したが、２日間で約２割の上げに１３日は利益確定売りに反落しており、この日も大幅に続落。これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS