中央自動車工業 <8117> [東証Ｓ] が5月14日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.1％増の129億円になり、27年3月期も前期比6.7％増の138億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。15期連続増収、12期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を57円→64円(前の期は1→3の株式分割前で159円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当63円にする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.3％増の34.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の25.5％→24.4％に低下した。



株探ニュース