ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に出場。今季7試合目の先発登板で投手に専念、7回4安打無失点8奪三振の好投で今季3勝目を挙げた。大谷は105球を投げ切り、規定投球回にも到達。防御率0.82で両リーグトップに返り咲いた。

■「明日のオフを有効に」

大谷は初回の立ち上がり、中前打と四球で得点圏に走者を背負うも後続を切って無失点に。その後も尻上がりに調子を上げて、6回までわずか2安打の好投。7回表にウィリー・アダメス内野手とマット・チャップマン内野手に連打を浴びたものの、粘り強く投げ抜いて無失点で降板した。

この日は、7回105球を投げ4安打無失点8奪三振。今季44イニングで規定投球回にも到達して「防御率0.82」で両リーグトップに躍り出た。

大谷は試合後の会見で、防御率1位に関して問われると「投げ心地は今のところ良いとは思います。（降板直前の飛球、相手のミスで併殺になった）7回の場面もそうですけど、抜けるかどうかで数字は大きく変わってくると思うので、まだそこを気にする段階ではないのかなと思います」と話すに留めた。

「今のところ怪我なく来てるのは良いことですし、オフェンス側でそこまで助けになっている場面が少ないので、そこがしっかりと自分の納得できる形に戻ってくればチームに貢献できるのではないかと思います。休みを入れるときは入れながら、昨日の最後の打席は比較的良かったと思うので、明日のオフを有効に使えるんじゃないか」と語り、打者として出ない決断にも納得していると明かした。