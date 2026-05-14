◇ナ・リーグ ドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。今季最多105球を投げ、7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、3勝目を挙げた。試合後は二刀流継続に強い意欲を見せた。

今季は2度目の右肘手術を乗り越え、開幕から先発ローテーションを守り、防御率0・82は堂々の両リーグトップ。ただ、一方で打者としては打率・240、7本塁打、17打点と本調子ではない。

この日は打者として出場せず、投手に専念したが試合後の質問では不調な打撃や二刀流に関する質問が集中。年齢を重ねて二刀流を続けていくことが困難かと問われ「どうなんですかね。今が一番いいと思っていますし、まだまだ若いと思っているので、頑張りたいなと思います」とまだまだ二刀流として活躍を続けたいと意欲を見せた。

また、打撃不振の要因については「単純に実力不足なんじゃないかなと思います」ときっぱり。「好調もあれば不調もあると思いますけど、そういったものも含めて実力のうちだと思うので、そういったものを長引かせない引き出しの多さであったりとか、好調を長く維持できる引き出しの多さであったりとか、そこも含めて選手としての力量なのかなと思っています」と語った。