タレント若槻千夏（41）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）にレギュラー出演。“反省顔”のうまさを自慢した。

この日のテーマは「メンタルが強すぎる女＆弱すぎる女」。くりぃむしちゅー上田晋也から「ヘコむとかあるの？」と怒られた際にヘコむかを問われると、若槻は「私は本当にメンタルが強くて。もうこれ子どものときからで、怒られるってメンタルやられるじゃないですか。でも怒られてるときの反省の顔がうまいから、反省してないんですけど、それでやってきたから怒られてもなんとも思わないっていうのがメンタルのベースになってる」と“自慢”した。

上田は「反省しろよ！」とツッコミ。若槻はスタジオで“反省顔”を実践すると、上田は「お前もういいよ」と怒るのをやめ、そのうまさを実感した。

ファーストサマーウイカら「なに（口を）モゴモゴしてる？」と聞くと、若槻は「聞こえないぐらいの声で『すみません』って言ったときに、“これだ、人生の生き方”」と語り、スタジオを笑わせた。

上田は「違うわ！ 本当に反省しろや！」と笑っていた。