ローソン、人気ご当地ソースを使用したコロッケサンドと焼きそばドーナツを新発売【近畿限定】
ローソンは5月12日より、ご当地調味料「もりそ」を使用したコロッケサンドと焼きそばドーナツ計2品を、近畿エリアの「ローソン」店舗にて販売している。
ローソン(左)「コロッケサンド(ご当地ソース もりそ使用)」(279円)、(右)「焼きそばドーナツ(ご当地ソース もりそ)」(171円)
「もりそ」とは、大阪の老舗ソースメーカー「金紋ソース本舗」、大阪府守口市、松下記念病院(大阪府守口市)が、“守口市民の皆様に長く愛される身体に優しいおいしいソース”をテーマに共同開発したご当地ソース。今回は、その「もりそ」を使用した「コロッケサンド(ご当地ソース もりそ使用)」(279円)と、「焼きそばドーナツ(ご当地ソース もりそ)」(171円)が登場。
コロッケサンドは、「もりそ」で味付けした国産じゃがいものコロッケと、カレー味の焼キャベツを、「もりそ」を内側に塗ったパン生地でサンド。ほくほく食感のコロッケとシャキシャキ食感の焼キャベツを楽しむことができる。
ドーナツは、甘みと濃厚な味わいが特長の「もりそ」で炒めた焼きそばと、マヨネーズをパン生地で包んで揚げたドーナツとなっている。
※画像はすべてイメージ。
ローソン(左)「コロッケサンド(ご当地ソース もりそ使用)」(279円)、(右)「焼きそばドーナツ(ご当地ソース もりそ)」(171円)
「もりそ」とは、大阪の老舗ソースメーカー「金紋ソース本舗」、大阪府守口市、松下記念病院(大阪府守口市)が、“守口市民の皆様に長く愛される身体に優しいおいしいソース”をテーマに共同開発したご当地ソース。今回は、その「もりそ」を使用した「コロッケサンド(ご当地ソース もりそ使用)」(279円)と、「焼きそばドーナツ(ご当地ソース もりそ)」(171円)が登場。
コロッケサンドは、「もりそ」で味付けした国産じゃがいものコロッケと、カレー味の焼キャベツを、「もりそ」を内側に塗ったパン生地でサンド。ほくほく食感のコロッケとシャキシャキ食感の焼キャベツを楽しむことができる。
ドーナツは、甘みと濃厚な味わいが特長の「もりそ」で炒めた焼きそばと、マヨネーズをパン生地で包んで揚げたドーナツとなっている。
※画像はすべてイメージ。