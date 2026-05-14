テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）が１４日に放送され、歌手で俳優の小林旭（８７）が出演。昭和の大スター・石原裕次郎さん（享年５２）との思い出を語った。

小林は、石原さんと出会った日のことを覚えており、日活映画の撮影現場で「車から降りてくるところで、じーっと見ていたら素足がぱっと出てきた。おぉ！と思ったら、ゴム草履。アロハシャツを前に結んで赤いパンツで、すげぇかっこいいなと思ってびっくりした」と大物感が漂うオーラに驚いたという。「撮影が始まったらバドワイザーのビールを持って、ごくごくやっていた。すげぇなと思った」と振り返った。

親しくなったのは、１９５８年公開の映画「錆びたナイフ」で兄弟役を演じてから。「弟役をやっていたら、『おい、銀座いこうか』と連れて行かれたり。一般の方とお店でまわし飲みしたり、メロンを半分に切ってその中にブランデーを入れて飲んだり」と豪快なプライベートの様子を明かし、２人の休日が重なったときには「明日、京都へ行くぞ」と弾丸で連れ出されたこともあったと告白した。