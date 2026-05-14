

伊原木知事 19日

岡山県の伊原木隆太知事は、アメリカのハワイ州と友好提携を結ぶことを明らかにしました。

県によりますと、2025年10月に伊原木知事がハワイ州のグリーン知事を表敬訪問したことをきっかけに、締結に向けて準備を進めていました。

2026年5月20日～24日にハワイ州で開かれる「日本・ハワイ姉妹州・姉妹都市サミット」に伊原木知事や県議会議長らが参加し、その場で協定書に署名するということです。訪問団はハワイ岡山県人会と交流し、親睦を深めるとしています。

岡山県はこれまで、中国の江西省(1992年)、オーストラリアの南オーストラリア州(1993年)、インドのマハーラーシュトラ州プネ市とピンプリ・チンチワッド市(2006年)、韓国の慶尚南道(2009年)の4カ国5地域と友好提携を結んでいて、アメリカの地域と結ぶのは初めてです。

伊原木知事は、ハワイ州と友好提携を結ぶ理由として「親しみやすさ」などを挙げ、交換留学など若者の相互交流を盛んに行うことで、グローバル人材の育成につなげていきたいと意気込みを示しています。