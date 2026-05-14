TGC松山、ゆうちゃみ＆王林ら追加ゲスト発表 メインアーティストはSTU48＆SWEET STEADY
東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）は8月16日、愛媛県武道館にて「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催する。きょう14日。追加出演者が発表された。
【画像】豪華出演者ずらり！発表された追加の出演者
メインアーティスト第1弾として、来年2027年に結成10周年を控えるSTU48が決定。また、アソビシステム「KAWAII LAB.」よりSWEET STEADYの出演も決定した。
ゲストモデルには、ゆうちゃみ、小國舞羽、りんか、米澤りあら、王林、とうあが出演。このほか、WILD BLUEのリーダー・山下幸輝、鈴陽向、松本怜生の出演も決定した。
2024年、「TGC地方創生プロジェクト」が四国地方における記念すべき最初の地として愛媛県松山市に初上陸。明治27年の改築以降、大正、昭和、平成、そして令和へと、時代とともに輝き続ける愛媛県松山市のシンボル「道後温泉本館」が約5年半に渡る保存修理工事を終え再び息を吹き返した、そんな130年変わらない愛媛県松山市の景色が帰ってきた最初の週末にTGC松山を初開催し、時代を超えて世界中から愛される松山市の魅力の数々を、TGC松山に集った最新トレンドとともに全国、世界に向けて発信。総体感人数はのべ約84万4950人、経済波及効果は約20億7086万円を記録した。
2回目となる今回の「TGC松山」は、“RETRO-FUTURE SUMMER”をテーマに開催される。
【画像】豪華出演者ずらり！発表された追加の出演者
メインアーティスト第1弾として、来年2027年に結成10周年を控えるSTU48が決定。また、アソビシステム「KAWAII LAB.」よりSWEET STEADYの出演も決定した。
2024年、「TGC地方創生プロジェクト」が四国地方における記念すべき最初の地として愛媛県松山市に初上陸。明治27年の改築以降、大正、昭和、平成、そして令和へと、時代とともに輝き続ける愛媛県松山市のシンボル「道後温泉本館」が約5年半に渡る保存修理工事を終え再び息を吹き返した、そんな130年変わらない愛媛県松山市の景色が帰ってきた最初の週末にTGC松山を初開催し、時代を超えて世界中から愛される松山市の魅力の数々を、TGC松山に集った最新トレンドとともに全国、世界に向けて発信。総体感人数はのべ約84万4950人、経済波及効果は約20億7086万円を記録した。
2回目となる今回の「TGC松山」は、“RETRO-FUTURE SUMMER”をテーマに開催される。