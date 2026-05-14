娘の完璧な家事に感動「なんて心優しい良い子に育ったんだろ」

元ギャルママモデルでタレントの日菜あこが13日に自身のアメブロを更新。仕事から帰宅後、19歳の娘が家事を完璧にこなしてくれていたことに感動したことを明かした。

この日、日菜は「私が『仕事遅くなる』って言ってた日」があったと切り出し「朝もバタバタで洗い物も洗濯物もそのままで出てきた！」と告白。しかし、帰宅すると「洗い物全部してあって洗濯は乾燥機の中まで畳んであって炊飯器を開けたらごはんまで炊いてあって…」と、家事が全て終わっていたことを報告した。

娘に尋ねると「帰ってきてやるの大変だと思ったからー！」と返事があったといい「私を気遣って完璧に家事を終わらせてくれた19歳の娘」と説明。「なんて心優しい良い子に育ったんだろ…娘からすごく大きな愛を感じた瞬間でした」と感動した様子でつづった。

続けて「子育てって小さい頃はやってあげるばかりで時に辛くなる時もあったけど ちゃんと『幸せ』を子ども達は色んな形で返してくれてます 本当にありがとう」と心境を明かし「こりゃ…欲しがってた美顔器買ってあげるしかないな」とお茶目にコメントした。

さらに同日「無限に食べられるサラダ」というタイトルでブログを更新し、新玉ねぎとトマト、きゅうりを使ったサラダの写真を公開。「ポン酢かけたらバカうま」「スプーンで永遠に食べられる」とつづった。