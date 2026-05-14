北斗晶、次男が絶賛した手作りサラダを紹介「最強過ぎて」

タレントの北斗晶が13日に自身のアメブロを更新。夕食に作ったブッラータチーズ入りのサラダを絶賛した。

この日、北斗は「赤いサラダとブッラータチーズ」というタイトルでブログを更新。長男・健之介さんの愛犬を預かっていることを明かし「ミンミンは…健之介の家の子だけどパパとね もう帰らなくていいと話してます」と夫でタレントの佐々木健介との会話をつづった。

続けて「ミンミンがいた方がパッと明るくなって皆んながじゃれあって元気になった気がする」（原文ママ）と述べ「特に1番年寄りの梅ちゃんが元気に遊んだりしてるので、私とパパは嬉しい」とコメントした。

さらに「今日は割と早く帰れたので夕食作り」と報告し「チーズにハマってて今日はサラダにブッラータチーズを入れて食べたらこれが…やば過ぎた！！」（原文ママ）と絶賛。「ブッラータチーズ最強過ぎて」「味にうるさい我が家の次男坊も絶賛の美味しさでした」と明かした。

最後に「いちごもサラダに入れて赤いサラダ これとブッラータチーズがものすごくマッチして美味しかったので。是非、ブッラータチーズ食べてみて〜」とつづり、ブログを締めくくった。