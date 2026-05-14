【ワークマン新商品】“現場の勝負服” 派手すぎず存在感抜群！ 遮熱・軽量の「寅壱エアーベスト」が登場
人気シリーズ「寅壱」から、デザイン性と遮熱機能を両立した空調ファン対応ベストをご紹介します。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼寅壱エアーベスト（6500円）
裏アルミコーティングを施した遮熱軽量素材を採用した、ファン対応のワークベストです。TORAロゴ柄と無地の生地を組み合わせたデザインは、派手すぎず、かつ周囲に存在感を与える「現場の勝負服」にふさわしい仕上がりとなっています。
背中部分には大きな保冷剤ポケットが配置されており、大型の保冷剤にも対応可能。ファンと保冷剤を併用することで、より高い冷却効果が期待できます。素材はポリエステル100％で、軽量ながらもしっかりとした着用感を提供します。
ファスナーを少し下げて首回りを開けることで空調効果がさらに高まる設計など、実用的なアドバイスも添えられたプロ仕様の1着です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
遮熱アルミコーティングで涼しさをキープ生地の内側にアルミコーティングを施すことで、外からの熱を遮り衣服内の温度上昇を抑制します。
▼寅壱エアーベスト（6500円）
裏アルミコーティングを施した遮熱軽量素材を採用した、ファン対応のワークベストです。TORAロゴ柄と無地の生地を組み合わせたデザインは、派手すぎず、かつ周囲に存在感を与える「現場の勝負服」にふさわしい仕上がりとなっています。
シルバー・イエロー・グリーンの3色展開カラーはシルバー、イエロー、グリーンの3色展開。サイズはMから3Lまで用意されています。ファンやバッテリーは別売りとなりますが、ワークマンで取り扱っている対応デバイスを装着することで、夏の過酷な現場を快適にサポートします。
ファスナーを少し下げて首回りを開けることで空調効果がさらに高まる設計など、実用的なアドバイスも添えられたプロ仕様の1着です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)