デニーズジャパンは、5月20日から、夏にぴったりの冷やしメニュー飯田商店 店主監修「冷やし豆乳担々麺」と「生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ〜カペリーニ」の2品を販売する。

一昨年の誕生以来、ピリ辛×クリーミーなアジアンテイストがたまらない、好評の「冷やし豆乳担々麺」がさらにパワーアップして登場する。飯田商店 店主監修「冷やし豆乳担々麺」は、味と辛味のバランスが絶妙なトムヤム風味のシュリンプや、爽やかな香りの油「ムージャンユ」で和えた夏野菜で、さらに風味がアップした。



「生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ〜カペリーニ」

夏の人気メニュー「生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ〜カペリーニ」は、柔らかい新葉のみやさしく手摘みで収穫したバジルを、鮮度感を追求したバジルソースにした。アボカド、生ハム、エビと合わせた、“デニーズの夏といえばコレ！”ともいえる冷製パスタになっている。

一昨年の誕生以来、好評の飯田商店店主監修メニュー「冷やし豆乳担々麺」が、さらにパワーアップして飯田商店店主監修「アジアン冷やし豆乳担々麺」として登場。ピリ辛×クリーミーなアジアンテイストがたまらない、この夏、絶対に食べてもらいたい自信作になっている。コクのある豆乳担々スープに、スパイスの効いた肉味噌やナッツがアクセントになって、刺激的で奥深い味わいだとか。酸味と辛味のバランスが絶妙なトムヤム風味のシュリンプや爽やかな香りの油「ムージャンユ」で和えた夏野菜をトッピングして、異国ムード満点に仕立てた。好みで別添えのパクチーをのせて、エキゾチックな香りを存分に楽しんでほしいという。

「生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ〜カペリーニ」は、あざやかなグリーンが、見た目にも涼しげな冷製パスタ。風味豊かなバジルソースに、まろやかなアボカド、しっとりとした生ハム、プリっとしたむきエビを合わせて、爽やかな味わいに仕立てた。こだわりの麺は、キュッとコシのある極細パスタのカペリーニ。のどごしの良いカペリーニと、香り高いバジルソースは相性抜群となっている。最後までフレッシュな味わいを楽しめる、夏にぴったりな一皿をぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

飯田商店店主監修 アジアン冷やし豆乳担々麺：1562円

生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ〜カペリーニ：1199円

（すべて税込）

［発売日］5月20日（水）

デニーズジャパン＝https://www.dennys.co.jp/dennys-japan