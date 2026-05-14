ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、5月21日から、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。初夏にぴったりな爽快感のあるデザートティーで、心ときめくひとときを届ける。

ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりのデザートティーが今年も登場する。4年目を迎える今年は、トッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わいに仕上げた。

ラインアップは、さわやかでまろやかなミルクティー、果実味あふれるティーエード、ぷるぷるゼリーとシャリシャリ食感のジェラッティーに加え、果実の香りが弾けるスパークリングティーがたっぷり飲めるLサイズで新登場する。爽快感と透明感あふれるゴンチャのドリンクで、晴れやかな初夏のひとときを過ごしてほしい考え。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける。

こだわりポイントとして、国産シャインマスカットの果汁を使ったぷるぷるのゼリーとシャキシャキのアロエをトッピングした。2つの異なる食感が合わさることで、まるで果実そのもののような「ごろっと感」を楽しめる。

シャインマスカットの名産地、長野県産シャインマスカット果汁の濃い甘みと芳醇な香りをぎゅっと閉じ込めたソースとのこと。ぶどうの果肉を加えることで、よりジューシーな味わいに仕上げた。

なお、自然原料由来のため、ぶどうの種が入っていることがある。また、ぶどうの繊維が着色する場合がある。いずれも品質には問題ないという。

ベースには、フルーツと相性ばつぐんの阿里山ウーロンを使用している。シャインマスカットの甘さとさわやかな香りはもちろん、フルーティーなお茶の風味もしっかりと感じられる贅沢な味わいになっている。



「SHINEシャインマスカット ミルクティー」

「SHINEシャインマスカット ミルクティー」は、長野県産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとシャキシャキ食感のアロエを合わせたミルクティー。シャインマスカットならではの上品な香りと濃厚な甘みを、阿里山ウーロンがすっきりと引き立てる。



「SHINEシャインマスカット ティーエード」

「SHINEシャインマスカット ティーエード」は、シャインマスカットの上品な香りと、濃厚な甘みを堪能するフルーツティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせている。さわやかな季節にぴったりのフレッシュ感あふれる1杯になっている。



「SHINEシャインマスカット ジェラッティー」

「SHINEシャインマスカット ジェラッティー」は、芳醇でみずみずしい、シャインマスカットのおいしさがぎゅっとつまったフローズンティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかに仕上げた。



「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」

「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」は、シャインマスカットのスパークリングティーが初登場。シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせている。シャインマスカットの香りがシュワッと弾ける、爽快感あふれる1杯になっている。



「シャインマスカット ゼリー 」

「シャインマスカット ゼリー 」は、国産シャインマスカットの果汁を使った、さわやかな甘さのゼリー。ぷるぷるの食感で、食べごたえもアップする。

［小売価格］

SHINEシャインマスカット ミルクティー（ICED／M）：670円

SHINEシャインマスカット ティーエード（ICED／M）：670円

SHINEシャインマスカット ジェラッティー（FROZEN／M）：700円

SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED／L）：760円

シャインマスカット ゼリー トッピング：100円

（すべて税込）

［発売日］5月21日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp