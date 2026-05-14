三菱鉛筆は、「手にする悦びと、書く心地よさを。」の「JETSTREAM PRIME（ジェットストリーム プライム）」シリーズから、回転繰り出し式3色ボールペンにシックで洗練された新色となる「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」クワイエットカラー（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.5mm／軸色：全2色）を5月25日に発売する。

「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」は、ビジネスファッションなどの多様化に伴い、カジュアル感をプラスした“ちょうどいい上質感”を演出するモデルとして一昨年12月にデビューした。



「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」（左から：ミッドナイトブルー、セラドングリーン）

今回はその「回転繰り出し式3色ボールペン」に、落ち着いたカラーのマットメタル塗装とシルバー塗装のパーツをあしらい、洗練された上質感を演出したクワイエットカラーを発売する。モノトーンやメタリックな持ち物ともコーディネートしやすく、落ち着きのある雰囲気とともに、上質感の感じられるカラーとなっている。身の回りの物に自分なりのこだわりを持つ人に、手に取ってもらいたい1本になっている。

パッケージにも光沢感のあるロゴをあしらうなど、より高級感のある仕様でギフトにも最適だとか。

［小売価格］3300円（税込）

［発売日］5月25日（月）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp