◇ナ・リーグ ドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。今季最多105球を投げ、7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、3勝目を挙げた。

先制打を放ったのは、昨季までレッズでプレーしていた「9番・三塁」の伏兵エスピナル。3回先頭で左中間にソロを運んだ。2年ぶりの本塁打となる先制アーチが決勝弾となり、試合後のインタビューでは「もう最高！本当にうれしい。一生懸命練習してきたので、これからも出場機会があれば全力でプレーし続けたい」と声を弾ませた。

勝利投手となった大谷について問われると「アメージング（驚異的）！皆さんも見た通り、彼は非常にアグレッシブだった。今日は彼がジャイアンツの勢いを完全に止めてくれた」と、3連勝中だったジャイアンツ相手の投球をねぎらった。

賛辞はこれで終わらない。31歳のドミニカンは、「（ショウヘイは）打っている時でも投げている時でも関係なく、みんなが最高のことを口にする。彼が投げれば、みんなサイ・ヤング賞の話をする。打てばMVPの話をする。そういう存在。今夜も彼はそれを見せてくれた。サイ・ヤング級の投手だということを。自分はその後ろで守れていることに感謝している」と熱弁した。