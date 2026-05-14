タレントの紗綾（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。活動再開を報告した。

3月17日に第2子出産を報告した紗綾。「産後2ヶ月休養させていただき、SNSも再開します」と活動再開を報告した。

「産後1ヶ月は、義実家へお邪魔し 家事全般から長女の送り迎えなど 義父母、旦那、長女に沢山協力してもらって しっかり横になって休ませてもらいました」と説明。「義母からは『臓器が重力で下に降りてきちゃうから、とにかく横になることが大切』『目も休めた方がいいからスマホもTVも文字を読むことも今は控えた方が良い』とたくさんアドバイスをいただき実践しました」とつづった。

「おかげで体の回復に専念でき、次女もすくすくと元気に育っています（あ、第二子は女の子です）」と第2子の性別も告白。「たくさん家族に支えてもらい、感謝、感謝 書きたいことが山ほどあるので、育児と両立しながらマイペースに更新していきます」と記した。

紗綾は2005年、当時小学5年生でグラビアデビュー。小学生とは思えないルックスが注目され、12歳で「週刊プレイボーイ」、14歳で「週刊FRIDAY」の表紙を飾り、ともに史上最年少表紙記録。22年5月に結婚と妊娠をSNSで発表。同9月に第1子となる長女の出産を報告していた。昨年1月にはデビュー20周年を迎え、グラビアからの“卒業”を宣言。今年3月に出産を発表した。