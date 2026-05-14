生見愛瑠、美脚輝くミニスカ私服ショット公開「脚長すぎる」「シンプルでスタイル際立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】女優でモデルの生見愛瑠が5月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題になっている。
【写真】24歳美人モデル「お顔が小さすぎる」圧巻美脚伸びるミニスカ全身ショット
生見は「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を物凄いスピードで着てる日々です〜」「＃めるのふく」とつづり、私服姿を投稿。白のTシャツに黒のジャケットを合わせたコーディネートで、ミニスカートから伸びるスラリとした脚が際立っている。
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「お顔が小さすぎる」「シンプルでスタイル際立つ」「脚長すぎる」「品があって素敵」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人モデル「お顔が小さすぎる」圧巻美脚伸びるミニスカ全身ショット
◆生見愛瑠、ミニスカコーデ公開
生見は「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を物凄いスピードで着てる日々です〜」「＃めるのふく」とつづり、私服姿を投稿。白のTシャツに黒のジャケットを合わせたコーディネートで、ミニスカートから伸びるスラリとした脚が際立っている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「お顔が小さすぎる」「シンプルでスタイル際立つ」「脚長すぎる」「品があって素敵」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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