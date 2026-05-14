YouTube登録者100万人超も活動中断…Netflix出演の大人気韓国系シェフ、レストラン騒動収まらず

ミシュラン2つ星レストラン「モス・ソウル（Mosu Seoul）」を運営し、Netflix『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』の審査員としても名を馳せたシェフのアン・ソンジェが、最近浮上した“ワインすり替え”議論と、謝罪の誠実性を問う批判を受け、ユーチューブの活動を暫定的に中断する。

去る5月13日、YouTubeチャンネル「Chef Sung Anh」の制作スタッフは、「現在、チャンネルの方向性と運営全般、および慎重なコンテンツ制作のため、当面の間、チャンネルを立て直す時間を作る」と発表した。

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続けて、「これまでご愛聴し、見守ってくださった方々に、より責任感のある姿と良いコンテンツで再び戻ることができるように努める」と付け加えた。

今回の事態の発端は、4月18日に「モス・ソウル」を訪れたある客による暴露だった。客は、ネット上に「2000年のビンテージワインを注文したのに、約10万ウォン（約1万円）安価な2005年のものが提供された」と投稿した。

特に、ミスを指摘した際、ソムリエが「2000年のものも試飲させてあげる」という不可解な対応をしたことが明らかになり、人々の怒りを買った。

（写真＝アン・ソンジェSNS）

投稿が拡散されると、5月6日、アン・ソンジェは自身のSNSを通じて「店で発生した不十分なサービスにより失望させた点、丁重にお詫び申し上げる」と謝罪し、対応にあたったスタッフを業務から外すなど、事態収拾に乗り出した。

しかし、謝罪文を投稿した直後の行動が問題となった。アン・ソンジェは投稿からわずか1時間後に、自身のYouTubeチャンネルに「夜食メニューのおすすめ」というタイトルの動画を公開した。

これを目にしたネットユーザーからは、「謝罪に誠実性がまったく感じられない」「他人には厳しいのに、自分は例外なのか」といった冷ややかな反応が相次いだ。