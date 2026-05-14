大島優子さん、手料理サブスク「ツクリオ」のアンバサダーに就任、「全ママ、全パパ、嘘つけます」

Antwayは5月14日、俳優の大島優子さんを招いて、出来立ての手料理を冷凍せずに届ける手料理サブスク「ツクリオ」の事業戦略･新アンバサダー発表会を都内で開催した。

「ツクリオ」のアンバサダーに就任した大島さんが登場するCMが14日から放映される。CMでは、仕事帰りの大島さんがキッチンで献立パニックに直面している様子から始まり、落ち込んだのも束の間、「それ、まるっとまかせてよ!」の一言をきっかけに、「ツクリオ」が登場。毎日の献立を考える手間や買い出し、調理の負担がまるごと解消される様子を描く。

大島さんは、アンバサダー就任について「以前からこうしたサブスクがあることを知っていた。子どもが3歳と0歳で、絶賛育児中なので選ばれて嬉しかった」と喜びを語る。仕事とは関係なく、個人的にも「ツクリオ」を購入し、家族で食べているそうで、AKB48のメンバーと集まった際には、すでにママになったメンバーにも紹介。おうちからたくさん持って行って振る舞い、喜ばれたという。

CM撮影で共感したことを尋ねると、「おうちで献立を考えるのはすごく重労働だ。まず献立を考えて、冷蔵庫の中の食材をみて、買い物に行って、料理する。全部ひっくるめると相当な時間を使っている。なので、この大変さは身に染みて分かる」と話し、「ご飯と納豆だけだったら楽だけど、栄養も大事で、考えなくてはいけないし、おいしくなくては食べてもらえない。まさに三重苦だ」と日々の食事作りの難しさを説明した。

一方、「ツクリオ」は、「味付けが絶妙で、家庭の味をそのまま持ってきた感じで食べやすくて、おいしくて、感動した」とコメント。「子どもはすごい食いつきで、若く純粋だからおいしさが分かるんだと思う。いつも、ママが作ったんだよ〜と言っている。全ママ、全パパ、嘘つけます。良い嘘ね」と笑いを誘った。

おすすめしたい人を尋ねると、「自分のための時間、家族や大事な人のための時間を作りたい方々に届いてほしい。時間ができた分、皆が豊かな時間を過ぎすことができて、皆が笑顔になるサービスだから」と語った。

Antwayの前島恵代表は、大島さん起用について「世代ドンピシャで昔から知っている。自然体でフレッシュで、清潔感がある。我々のサービスは食卓の日常の一部になりたいという思いがあり、大島さんのそうしたイメージがピッタリだと思い打診した」と振り返り、「大島さんとともに、日本の新しい豊かな食卓を一緒に作っていければ嬉しい」と語った。

Antwayは5月25日の週から4週間にわたって、大島さんが実際に食べて選んだ主菜や副菜が届く「大島優子さん推しメニューフェア」を実施する。料理は、「具だくさん八宝菜」や「なすと豚肉みそ炒め」「てりやき豆腐ハンバーグ」「みそ旨チーズダッカルビ」など。

「ツクリオ」は出来立ての料理を専用キッチンから冷凍せずにそのまま届ける、手料理サブスク。週に1度自宅までまとめて発送するため、毎日の献立や買い出し、調理の手間を削減する。1,000種類以上のメニューから、管理栄養士が監修した週替わりメニューで、主菜と副菜を組み合わせている。

料金･プランは、以下のとおり。

・4人前×週3食プラン:9,900円/週

・4人前×週5食プラン:15,960円/週

・2人前×週3食プラン:7,990円/週