石井杏奈、フリルミニワンピで美脚披露「色白で眩しい」「ガーリーコーデ新鮮」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/14】女優の石井杏奈が5月13日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】27歳美人女優「大人っぽいのに可愛い」色白美脚スラリのモノクロミニワンピース姿
石井はファッション誌「InRed」（宝島社）とハイブランド「Valentino」のアカウントをメンションし、撮影でのショットを公開。大きな白のリボンが特徴的で、フリルが全体にあしらわれた黒のミニスカートワンピース姿で、ほっそりとした脚を見せている。
この投稿にファンからは「大人っぽいのに可愛い」「スタイル抜群」「色白で眩しい」「ガーリーコーデ新鮮」「女性らしい綺麗さ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優「大人っぽいのに可愛い」色白美脚スラリのモノクロミニワンピース姿
◆石井杏奈、ミニスカワンピース姿
石井はファッション誌「InRed」（宝島社）とハイブランド「Valentino」のアカウントをメンションし、撮影でのショットを公開。大きな白のリボンが特徴的で、フリルが全体にあしらわれた黒のミニスカートワンピース姿で、ほっそりとした脚を見せている。
◆石井杏奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「大人っぽいのに可愛い」「スタイル抜群」「色白で眩しい」「ガーリーコーデ新鮮」「女性らしい綺麗さ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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