スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得した高木美帆さんが１４日、黒髪大賞特別賞を受賞した。「改めてこのような賞をいただけて、とてもうれしく思う。今まではアスリートとして日々、自分の能力を上げることを第一に考えて過ごしていた。その中でも自分の黒髪を伸ばす過程も大事にしていた部分がある。引退を決めたあとに、このような評価と賞をいただけて、とてもうれしい」とコメントした。

２２日が３２歳の誕生日。授賞式ではサプライズでバースデーケーキが用意された。突然の出来事に「本当ですか？ うれしい」と目を丸くしながらも、笑顔を見せた。高木さんの好みに合わせた、米粉と豆乳を使ったアンズのケーキをほおばり、「こういうサプライズは初めて。自分のためにこんな高いケーキが用意されて感激。全然予想してなかったので、頭真っ白になってます」と喜んでいた。

式の終盤には「自分の長いスケート人生が一区切りついたこのタイミングで、この賞をいただけて改めてとてもうれしく思うとともに、自分の黒髪に対しての意識が変わったと感じている。ヘアドネーションを過去にしていて、またしたいと考えている。もう少し長さができたらそのときにチャレンジしたいと、この賞をいただきながら考えていた。短い髪も好きなので、黒髪の中で色んな変化を楽しんでいきたい」と自身の神に対する思いを語った。