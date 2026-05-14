ニュージーランド代表がＷ杯の２６人発表　ＦＷウッドらを選出　バゼリー監督「最高のパフォーマンスを発揮できると確信しているメンバー」

ニュージーランド・サッカー協会は１４日、北中米Ｗ杯に出場する代表メンバー２６人を発表した。ＦＷクリス・ウッド（ノッティンガム）らが選出された。京都、甲府にも在籍したＧＫマイケル・ウッド（オークランドＦＣ）も選ばれた。ＦＩＦＡランク８５位の同国は、４大会ぶり３度目の出場。１次リーグＧ組でイラン（同２１位）、エジプト（同２９位）、ベルギー（同９位）と対戦する。

ダレン・バゼリー監督（５３）は「Ｗ杯はこの競技の頂点であり、すべての選手の夢です。私たちはこの瞬間のためにここ数年を費やし、カナダ、メキシコ、米国に行く可能性のある約５５人の選手を追跡してきました。最高のパフォーマンスを発揮できると確信しているメンバーを選出しました。有望な若手選手と経験豊富な選手をバランス良く組み合わせることで、勝利の可能性を最大限に高め、グループリーグ突破を目指します。これは決して簡単なプロセスではありませんし、責任の重さも十分に理解しています。これからは大会に向かい、ニュージーランドの歴史を刻むチャンスをつかむ時です」とコメントした。

【ニュージーランド代表のＷ杯メンバー２６人】

１ＧＫマックス・クロコンブ（ミルウォール）

２ＤＦティム・ペイン（ウェリントン・フェニックス）

３ＤＦフランシス・デフリース（オークランドＦＣ）

４ＤＦタイラー・ビンドン（シェフィールドＵ）

５ＤＦマイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド）

６ＭＦジョー・ベル（バイキング）

７ＭＦマシュー・ガーベット（ピーターバラ・ユナイテッド）

８ＭＦマルコ・スタメニッチ（スウォンジー）

９ＦＷクリス・ウッド（ノッティンガム）

１０ＭＦサープリート・シン （ウェリントン・フェニックス）

１１ＦＷイライジャー・ジャスト（マザーウェルＦＣ）

１２ＧＫアレックス・ポールセン（レヒア・グダニスク）

１３ＤＦリベラト・カカーチェ（レクサム）

１４ＭＦアレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス）

１５ＤＦナンド・パイナケル（オークランドＦＣ）

１６ＤＦフィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）

１７ＦＷコスタ・バルバルセス（ウェスタンシドニー・ワンダラーズ）

１８ＦＷベン・ウェイン（ポートベイル）

１９ＭＦベン・オールド（サンテティエンヌ）

２０ＭＦカラム・マコーワット（シルケボー）

２１ＦＷジェシー・ランドール（オークランドＦＣ）

２２ＧＫマイケル・ウッド（オークランドＦＣ）

２３ＭＦライアン・トーマス（ズウォレ）

２４ＤＦカラン・エリオット（オークランドＦＣ）

２５ＭＦラクラン・ベイリス（ニューカッスル・ジェッツ）

２６ＤＦトミー・スミス（ブレントリー・タウン）