山崎賢人、超大型テレビ贈られる「すごっ…」感嘆の声あげる
俳優の山崎賢人（31、※崎＝たつさき）が14日、都内で行われたTCL テレビ／モニター新商品＆新アンバサダー・新CM 発表会に出席。超大型テレビが贈られ、感嘆の声をあげた。
【全身ショット】オールブラックの服装で爽やかに登場した山崎賢人
TCL JAPAN ELECTRONICSが、2026年のテレビ、サウンドバーの新製品ラインアップと、日本市場のブランド戦略の刷新を発表。ブランドコピー「いちばん綺麗に、観てほしい。」を掲げ、日本市場での認知拡大とブランド強化を図る。
ブランド刷新にあたり、山崎がブランドアンバサダーに起用された。常に新しい域に挑戦している、枠にとらわれない表現、世界も見据えていることがブランドイメージに合っているとして起用に至った。
そんな山崎には、同社から98インチの超大型テレビが贈呈された。テレビの画面を見た山崎は「すごっ…」と感嘆の声をあげた。
「色鮮やかできれいですし、本物？本当にいるみたい」と、画面に映る生き物の姿を見て驚いた様子を見せていた。
イベントでは山崎のほか、同社の西山隆信副社長らが登壇した。
【全身ショット】オールブラックの服装で爽やかに登場した山崎賢人
TCL JAPAN ELECTRONICSが、2026年のテレビ、サウンドバーの新製品ラインアップと、日本市場のブランド戦略の刷新を発表。ブランドコピー「いちばん綺麗に、観てほしい。」を掲げ、日本市場での認知拡大とブランド強化を図る。
そんな山崎には、同社から98インチの超大型テレビが贈呈された。テレビの画面を見た山崎は「すごっ…」と感嘆の声をあげた。
「色鮮やかできれいですし、本物？本当にいるみたい」と、画面に映る生き物の姿を見て驚いた様子を見せていた。
イベントでは山崎のほか、同社の西山隆信副社長らが登壇した。