シー・シー・エム・シーは、ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、Yabusaka Games開発のVR対応エアホッケーゲーム『Holo Hockey』を5月14日にSteamにて発売した。

【画像あり】「獅白ぼたん」「大空スバル」などライバーとエアホッケー対決

本作は、VTuberグループ「ホロライブ」のタレントたちが登場するエアホッケーアクションゲーム。「holo Indie」ブランドとして初のVR対応アクションゲームタイトルとなる。VRデバイスでの没入体験に加え、VRを所有していない場合もマウス操作でプレイできる設計を採用している。

登場するタレントは「さくらみこ」「大空スバル」「大神ミオ」「兎田ぺこら」「宝鐘マリン」「獅白ぼたん」「鷹嶺ルイ」「儒烏風亭らでん」の8名。holo Indieが提供する公式3Dモデルを使用しており、VR機能と組み合わせることで、目の前にタレントがいるかのような臨場感を味わえるという。

ゲームプレイでは、対戦中にタレントごとに異なる特殊ギミックが発動する。おじゃまオブジェクトが出現したり、パックの動きが変化したりと、変則的なエアホッケー体験が用意されている。あわせて、アーケードモードを勝ち抜いた先には「秘密のボス」も登場するとのことだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）