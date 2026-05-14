ABEMAは、2026年4月における「ABEMA」オリジナル番組の月間視聴者数（MAU）が、2025年比で149％に伸長した（※）ことを発表した。

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MAUが大幅に伸長した要因として、ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』、新作オリジナル番組『恋愛病院』の好調が挙げられている。

『30時間限界突破フェス』は、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画を多数用意し、4月11日と12日の2日間にわたってノンストップで放送され、番組関連動画のSNS総再生数は、2日間で1億回を突破した。

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。元政治家のしんじ（石丸伸二／43歳）や、ドラマ『ごくせん』『半沢直樹』などに出演した俳優のひでお（石黒英雄／37歳）ら、各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの知られざる人間性が注目を集めた。

また、オリジナル恋愛リアリティーショーの続編シリーズも好調だった。『ラブパワーキングダム2』は、モテを自認する美男美女16名がハイクラスな駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーの第2弾。マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤するモテバトルを展開し、番組関連のSNS総再生数は1.7億回を突破（5月13日までのABEMA公式SNSにて投稿された関連動画の総再生数）。本編内でカップル成立となった、たいじゅ（白鳥大珠）とまりや（永尾まりや）は、真剣交際に至ったことを発表している。

同時期に放送された『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを決断する結婚決断リアリティー番組。5作目となる本作では、シリーズ最多となる3組のカップルが参加し、Xを中心にSNSで共感と議論を呼んだ。

あわせて、4月28日からは新たな婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の放送がスタート。経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）の3人が、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から、30日後の結婚式までに結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う。ABEMA公式Xで投稿された“30代婚活の現実”に関する投稿は2900万インプレッションを超え、放送前から話題を呼んだ。

10周年を迎えたABEMAは、引き続き無料放送を基盤としながら、視聴者が手軽にコンテンツを楽しめる環境づくりに努めていくとしている。

※2026年5月1日時点、自社調べ

（文＝リアルサウンドテック編集部）