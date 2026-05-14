ココネは、スマートフォン向けアバターアプリ『ポケコロツイン』にて、にじさんじ所属VTuber「でびでび・でびる」と「ルンルン」によるコンビ『でびるんるん』とのコラボレーション企画を、5月14日から6月14日までの期間限定で開催することを発表した。

【画像あり】人気イラストレーター「さく之輔」による撮り下ろしたビジュアル

『ポケコロツイン』は、ふたごのキャラクター「ココロン」の着せかえやユーザー同士のコミュニケーションを楽しめるアバターアプリだ。本コラボでは、『でびるんるん』の魅力を再現したアバターアイテムやボイスアイテムを獲得できる期間限定ガチャ、コラボ限定リアルグッズが総勢200名に当たるプレゼントキャンペーンなどが実施される。

期間中に開催されるログインボーナスとイベント「ツインズツアー」、スペシャルクエストをクリアすることで、「でびでび・でびる」「ルンルン」の魅力を再現した着せ替えアイテムを無料で獲得できる。

あわせて登場する限定ガチャでは、“星守り”衣装やココリウムの限定アイテム、「でびでび・でびる」「ルンルン」による新規録り下ろしボイスアイテムが手に入る。本ガチャのデザインをもとに、イラストレーターのさく之輔による撮り下ろしビジュアルも公開された。

ガチャのテーマストーリーは、星の海原に流れ着く“星瓶”に込められた呟きや気持ちに、星守りのでびでび・でびるとルンルンが耳を澄ますという内容。

『ポケコロツイン』内に期間限定で登場する『でびるんるん』公式アカウントでは、『でびるんるん』の魅力を再現したアバターがユーザーを出迎える。ココリウムの木に水やりをすると、公式アカウントから返礼の水やりを受けられ、その瞬間が「オモイデフォト」で撮影される仕組みも用意されている。

また、アプリ内の専用フォームから応募すると、抽選で合計100名にコラボ限定アクリルスタンドが当たる「アプリで応募キャンペーン」を実施。

さらに『ポケコロツイン』公式X（@PokecoloTwin）をフォローのうえ、期間中毎日10時に投稿されるキャンペーンポストをリポストすることで応募できる「フォロー＆リポストキャンペーン」も、5日間連続で開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）