ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発登板し、７回を４安打無失点、８三振２四球で３勝目（２敗）を挙げた。打者２６人に今季最多の１０５球を投げ、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマーク。防御率０・８２。チームは４―０で勝って連敗を４で止めた。

４連敗中のチームを救うべくマウンドに上がった。初回、先頭イ・ジョンフ（李政厚）はフルカウントからの６球目、外角高めの９７・３マイル（約１５６・６キロ）のフォーシームで遊ゴロに打ち取った。続くアラエスはカウント１―２からの４球目、真ん中高めの９９マイル（約１５９・３キロ）のフォーシームで二ゴロを打たせた。ラモスを歩かせると、ディバースにはカウント１―２からの４球目、外角の９８・８マイル（約１５９キロ）のフォーシームを右中間に運ばれ、二死一、三塁のピンチ。５番エルドリッジへの１ストライクからの２球目、真ん中低めの１００・６マイルのフォーシームでファウルを打たせると、内角低めの８７・４マイル（約１４０・７キロ）のスイーパーでバットに空を切らせ、無失点で終えた。

２回は先頭アダメスは３球スイーパーを続けてカウント１―２からの４球目、外角低めの８５・９マイル（約１３８・２キロ）のスイーパーでバットに空を切らせた。チャプマンはスイーパーで右飛、ギルバートは外角シンカーで遊ゴロに打ち取り、三者凡退で終えた。

３回は簡単に二死を取ったが、アラエスに追い込んでから４球、ファウルで粘られ、１０球目がボールになり四球で歩かせた。続く、ラモスの２球目を投げる前にボークを取られ、走者は二進。真ん中低めのスイーパーで中飛に仕留め、得点は許さなかった。

直後の攻撃でエスピナルが先制アーチ。大谷登板時で２２イニングぶりの得点だ。さらにベッツが２者連続弾。復帰後初アーチだ。今季の大谷登板時の援護点は２・９点でＭＬＢ平均の４・６点を大きく下回っている。

４回は圧巻の投球。先頭ディバースは内角低めの８６・２マイル（約１３８・７キロ）のスイーパーで空振り三振。エルドリッジは真ん中高めの９７・７マイル（約１５７・２キロ）のボール球のフォーシームでバットに空を切らせた。アダメスは内角高めの９８マイル（約１５７・７キロ）のフォーシームで見逃し三振を奪って三者連続三振。

５回は先頭チャプマンを真ん中高めのフォーシームでバットに空を切らせて４者連続三振。二死後、Ｊロドリゲスを外角低めのスイーパーで空振り三振に仕留めて三者凡退。６回は一死後、アラエスに右前打されるも二死一塁でディバースを真ん中高めの９８・１マイル（約１５７・９キロ）のフォーシームで空振り三振に仕留めてこの回も無失点。

７回は一死後、連打されて一死一、二塁とされるもギルバートを真ん中のスイーパーで中飛を打たせるとアウトカントを間違えていたのか二走が戻れず併殺打。大歓声を背にベンチに戻り、ロバーツ監督と笑顔で言葉を交わした。規定投球回数に到達して防御率０・８２は再びＭＬＢトップに立った。