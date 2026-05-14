辻希美の夫・杉浦太陽、帰宅時の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開に反響「哺乳瓶持っててえらい」「毎回カメラ目線なの可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の杉浦太陽が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。帰宅した時の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのショットを公開した。
【写真】辻ちゃん夫「ふわふわな髪の毛可愛すぎる」カメラ目線でミルク飲む0歳次女
杉杉浦は「㷌宅 ユメ〜」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。椅子に座り、哺乳瓶をくわえ、カメラ目線の夢空ちゃんの姿を披露している。
この投稿には「哺乳瓶持っててえらい」「毎回カメラ目線なの可愛すぎ」「溺愛っぷり伝わる」「ふわふわな髪の毛可愛すぎる」「帰宅して夢空ちゃんいたら癒される」などといった反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんショット
杉杉浦は「㷌宅 ユメ〜」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。椅子に座り、哺乳瓶をくわえ、カメラ目線の夢空ちゃんの姿を披露している。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿には「哺乳瓶持っててえらい」「毎回カメラ目線なの可愛すぎ」「溺愛っぷり伝わる」「ふわふわな髪の毛可愛すぎる」「帰宅して夢空ちゃんいたら癒される」などといった反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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