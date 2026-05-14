1児の母・宮崎宣子「咳込みながら必死で作った」2歳息子の“70点”弁当公開「次は目指せ完食」「野菜も入ってて栄養たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「いつも手が込んでて尊敬」風邪の中作った2歳息子弁当
宮崎は「今日のお弁当70点でした。おにぎり1個残し真ん中の揚げ豆腐、煮豆、しめじの煮物は全残し。えんどう豆も残し」とつづり、作りたての弁当の写真を公開。車の形に整えたおにぎりに揚げ豆腐、ブロッコリー、煮物など栄養満点のお弁当を披露している。
また「風邪引いて鼻水多咳込みながら必死で作ったけど、ママ風邪なんだよね。というと、ママ風邪ちが一う！と、厳しい息子」などと、息子とのエピソードを明かしている。
この投稿に「食べてくれない日もありますよね」「いつも手が込んでて尊敬」「風邪気味の中お疲れ様でした」「お弁当美味しそう」「次は目指せ完食」「野菜も入ってて栄養たっぷり」など反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「いつも手が込んでて尊敬」風邪の中作った2歳息子弁当
◆宮崎宣子、息子への弁当公開
宮崎は「今日のお弁当70点でした。おにぎり1個残し真ん中の揚げ豆腐、煮豆、しめじの煮物は全残し。えんどう豆も残し」とつづり、作りたての弁当の写真を公開。車の形に整えたおにぎりに揚げ豆腐、ブロッコリー、煮物など栄養満点のお弁当を披露している。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に「食べてくれない日もありますよね」「いつも手が込んでて尊敬」「風邪気味の中お疲れ様でした」「お弁当美味しそう」「次は目指せ完食」「野菜も入ってて栄養たっぷり」など反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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