「VIVANT」公式X、“16日連続”説明文なし意味深投稿に注目集まる「新キャラ？」「始まる前から面白い」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場「VIVANT」（7月スタート／毎週日曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が5月14日に更新された。1枚のイラストに注目が集まっている。
【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿
同アカウントは4月29日、赤リップにロングコート姿で、黒髪を後ろで束ねた人物のイラストを投稿したのを皮切りに、5月14日まで16日連続で謎の人物が描かれた1枚のイラストを投稿。5月13日には、ひげを生やした男性が走る姿、そして今回14日には、黒のロングヘアにスーツ姿でカメラを手にした人物のイラストを公開した。
いずれの投稿も説明文やハッシュタグは一切添えられておらず、既出キャラクターを想起させるようなイラストも含まれていることから、SNS上では「意味深演出」「新キャラ？」「性別も絶妙にわからない」「誰なのか気になる」「敵？味方？」「お馴染みのキャラクターっぽくも見える」「VIVANTらしい」「新シーズンが始まる前から面白い」などの声が上がっている。
2023年7月から9月にかけて放送された「VIVANT」は、主人公のエリート商社マン・乃木が別班（国内外で民間人に紛れて諜報活動を行う自衛隊直轄の非公認組織）として、生き別れた実の父親であるノゴーン・ベキ（役所広司）がリーダーを務めるテロ組織・テントに迫っていく物語。阿部寛、松坂桃李、二階堂ふみ、二宮和也など豪華俳優陣が集結した。
ハイクオリティな映像美に加え、伏線が張り巡らされたストーリーが回を追うごとに話題を呼び、放送直後にその伏線を考察するSNSが飛び交うなど社会現象に。続編は、2クール連続という異例のスケールで放送されることが発表され、注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿
◆「VIVANT」“16日連続”の意味深投稿が話題
同アカウントは4月29日、赤リップにロングコート姿で、黒髪を後ろで束ねた人物のイラストを投稿したのを皮切りに、5月14日まで16日連続で謎の人物が描かれた1枚のイラストを投稿。5月13日には、ひげを生やした男性が走る姿、そして今回14日には、黒のロングヘアにスーツ姿でカメラを手にした人物のイラストを公開した。
◆堺雅人主演「VIVANT」
2023年7月から9月にかけて放送された「VIVANT」は、主人公のエリート商社マン・乃木が別班（国内外で民間人に紛れて諜報活動を行う自衛隊直轄の非公認組織）として、生き別れた実の父親であるノゴーン・ベキ（役所広司）がリーダーを務めるテロ組織・テントに迫っていく物語。阿部寛、松坂桃李、二階堂ふみ、二宮和也など豪華俳優陣が集結した。
ハイクオリティな映像美に加え、伏線が張り巡らされたストーリーが回を追うごとに話題を呼び、放送直後にその伏線を考察するSNSが飛び交うなど社会現象に。続編は、2クール連続という異例のスケールで放送されることが発表され、注目を集めている。（modelpress編集部）
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