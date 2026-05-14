◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、今季最多の１０５球を投げて７回４安打無失点、８奪三振の好投で４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げてチームの連敗を「４」で止めた。規定投球回にも再び到達し、防御率は０・８２で両リーグ単独トップに浮上した。

ちょうど１年前の２５年５月１３日（同１４日）には、自身のインスタグラムで愛犬のデコピンが２歳の誕生日を迎えたことを明かし、「ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＥＡＧＵＥ ＭＯＳＴ ＶＡＬＵＡＢＬＥ ＤＯＧ」（ナ・リーグ最優秀犬）と書かれた看板を持った写真などを公開していた。

この日、大谷はデコピンがデザインされたスパイクを履いて登板。シュータン部分に愛くるしい姿が描かれていた。４月には２５年４月に誕生した長女が１歳の誕生日を迎え、愛犬も今年で３歳。大谷は「１年でも長く生きてほしいなという、ただそれだけですね」とデコピンへの思いを口にした。