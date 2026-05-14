スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得した高木美帆さん（３１）が１４日、黒髪大賞特別賞を受賞した。「改めてこのような賞をいただけて、とてもうれしく思う。今まではアスリートとして日々、自分の能力を上げることを第一に考えて過ごしていた。その中でも自分の黒髪を伸ばす過程も大事にしていた部分がある。引退を決めたあとに、このような評価と賞をいただけて、とてもうれしい」とコメントした。自身の髪の気に入っている部分は、自然なカールが生まれる部分だといい、「セットすることなく、自分のカールを楽しみながら過ごしている」と話した。

今年３月の世界選手権を最後に現役を引退。現在は生活スタイルが変わり、新しい部屋作りにハマっていると明かした。「新しいベッドを購入したい。（高さが）高めのベッドを検討している」とプランを話した。

これまではスピードスケートに全力をささげてきた。努力を重ね、夏季を含む日本女子最多１０個のメダル獲得、日本勢初の世界選手権オールラウンド部門優勝、１５００メートル世界記録など輝かしい成績を残してきた。今後に向けて「色んなことにチャレンジして、人としての幅や知識の幅を広げていきたい。いままでやってきたことないオファーにも挑戦していきたい。培ってきた経験を社会に貢献したい。そういったことに通ずるお仕事をやっていきたい」と目標を掲げた。