BリーグCS準決勝 長崎vs千葉Jの第1戦がBS10で全国無料生中継決定…馬場雄大、富樫勇樹、渡邊雄太らが激突
5月14日、全国無料のBS放送局「BS10（ビーエステン）」は、明日15日に開催される「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルの第1戦、長崎ヴェルカvs千葉ジェッツの模様を生中継することを発表した。
Bリーグの頂点を決める負けられない戦いがいよいよ最終盤を迎える。クォーターファイナルを勝ち抜いたのは、長崎、千葉J、琉球ゴールデンキングス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの4クラブ。BS10では、ファイナル進出をかけた大一番、長崎vs千葉Jのカードを全国無料生中継で届ける。
クラブ創設5年目で初めてチャンピオンシップ進出を果たし、西地区を制する快進撃を見せている長崎。日本代表の馬場雄大に加え、イ・ヒョンジュン、スタンリー・ジョンソンら圧倒的な得点力を誇るタレントを擁し、初の決勝進出を狙う。対する千葉Jは、5シーズンぶりのリーグ制覇を目指すタレント軍団。司令塔の富樫勇樹、そして元NBAプレイヤーの渡邊雄太を中心に敵地・長崎に乗り込む。
中継では、BS10公式アプリ「つながるジャパネット」を通じてリアルタイムでコメントを募集し、放送内で紹介する企画も実施。また、放送を記念して長崎の馬場雄大、川真田紘也のサイン入りユニフォームが当たるプレゼント企画も実施されている。
放送は5月15日（金）の18時56分から。なお、2戦先勝制のシリーズにおいて第3戦が行われる場合は、18日（月）の18時56分からも生中継される予定だ。
■番組概要
「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP セミファイナル 2025-26」
【放送日時】
・GAME1：5月15日（金）よる6：56～
・GAME3：5月18日（月）よる6：56～（※第3戦が行われる場合のみ）
【出演者】
▼GAME1
・実況：宮澤奎太（BS10アナウンサー）
・解説：塚本清彦
・現地リポーター：吉田理彩（BS10アナウンサー）
▼GAME3 ※GAME3開催の場合
・実況：宮澤奎太（BS10アナウンサー）
・解説：目由紀宏
【放送形態】
・BS10（全国無料放送）
※公式アプリ、コネクテッドTVでの同時配信はなし。BS放送での視聴が可能。