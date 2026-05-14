ＩＡＣＥトラベル<343A.T>が後場急騰し一時前日比１４８円（１２．３％）高の１３４８円に買われる場面があった。正午ごろに、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年３月末時点で１単元（１００株）以上を半年以上継続して保有する株主を対象にＱＵＯカード２０００円分を提供する。



また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高３３億７５００万円（前期比１１．９％増）、営業利益９億円（同１９．３％増）、純利益６億円（同１３．３％増）と２ケタ増収増益を見込むことも好材料視されている。中東情勢が６月末ごろまでに収束し、出張需要に与える影響が限定的であることを前提に、出張管理のＤＸニーズを捉えた「Ｓｍａｒｔ ＢＴＭ」の導入加速と手配件数の増加により継続的な成長を目指すという。



なお、２６年３月期決算は、売上高３０億１５００万円（前の期比１１．９％増）、営業利益７億５４００万円（同２４．２％増）、純利益５億２９００万円（同３４．２％増）だった。ＢＴＭサービスが前期比２０．３％増と伸長し業績を牽引した。



出所：MINKABU PRESS