「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１４日午後１時現在で任天堂<7974.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



任天堂は続落。一時２９０円安の６８５１円まで売られる場面があった。今月８日に開示した２７年３月期の業績予想で売上高が前期比１１％減の２兆５００億円、最終利益が同２７％減の３１００億円と減収・最終減益見通しだったことで、これが嫌気される形で売り込まれた。ただ、株価は３月中旬に１万４３５円の戻り高値をつけたところから既に約３４％の大幅な調整を入れており、目先値ごろ感からの押し目買いに動く向きもいるようだ。ＰＥＲは２５倍台で、業態を考えればそれほど割高感が意識される水準ではない。一方、信用買い残が４月新年度入りから増え続けており、株式需給面では上値の重さも意識されやすい状況にある。



出所：MINKABU PRESS