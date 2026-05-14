クラボウ<3106.T>が後場切り返しプラス圏に浮上している。午後１時３０分ごろに９月３０日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。



また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１５４０億円（前期比７．１％増）、営業利益１１２億円（同２２．０％増）、純利益１３０億円（同１．０％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を中間１６６円・期末３３円（株式分割前換算年３３１円、前期３０７円）とし実質増配とすることも好材料視されている。半導体製造装置関連市場向け高機能樹脂製品が回復基調にあることなどが牽引する。



なお、２６年３月期決算は、売上高１４３７億５８００万円（前の期比４．６％減）、営業利益９１億８２００万円（同１１．０％減）、純利益１２８億７６００万円（同４２．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS