目黒蓮×FENDIの第2弾！ライトブルーのコットンポロニットを纏いカナダの街に溶け込む姿に「どんどん魅力的になる」「目の保養になる」と大反響

【写真】カナダの街を背景に爽やかなライトブルーのニットポロ姿を公開した目黒蓮

Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新し、フェンディ（FENDI）の洋服を身に纏ったオフショットを披露した。

■ブランドアンバサダーを務めるフェンディとの特別企画のオフショットが到着

イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランドのフェンディ。そのブランドアンバサダーを務める目黒とのスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」が公開された。目黒はInstagramに「FENDI×目黒蓮スペシャル企画『JOURNEY - “旅路”』の第2弾が公開されました！」とコメントし、撮影のオフショットを披露。

続けて「第2弾は僕が今、過ごしているカナダの地で撮り下ろされたものです！FENDIの方々が、カナダまで足を運んでくださって、本当に楽しい撮影となりました。僕が生活している素敵な場所とFENDIの魅力を少しでもみなさんにお伝えできればと思います」と綴り、現在ドラマの撮影で滞在中のカナダで撮り下ろされたものであることを報告した。併せて公開されたのは、10枚のオフショットだ。ライトブルーのコットンポロニットにデニムを合わせ、ネイビーのバッグを抱えた姿（1枚目）、バッグに揺れるキャラクターアクセサリーに触れている瞬間（2枚目）、カメラに向けた爽やかな笑顔（3枚目）など、見る者の心を瞬時に捉えて離さない。

さらに、ベンチにもたれかかる全身ショット（4枚目）、カメラマン越しに捉えられた姿（5枚目）、軽やかなポージング（6枚目）、木の枝と花に触れている様子（7枚目）、一輪の花を手にして座っている姿（8枚目）、溢れんばかりの花々に包まれている姿（9,10枚目）など、カナダの自然と馴染む様子も披露した。

最後は「2023年からFENDIとたくさんの取り組みをさせて頂きました。いつだって最初の撮影は忘れられません。これまでの色々なことを思い出して、これからの未来を想像しながら、撮影に挑みました！ぜひ、ご覧ください！！！」と感謝の気持ちとメッセージを記した。

また、「オフショット明日も投稿します」と予告しており、次に投稿されるオフショットにも注目したい。

SNSには「水色の服もめっちゃ似合ってる」「気品あふれる王子様」「どんどん魅力的になる」「素敵なオフショットありがとう」「お花に囲まれてる蓮くんかっこいいのに可愛い」「目の保養になる」といったファンの歓喜の声がたくさん集まっている。

■目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」の第2弾のダイジェスト動画

『FENDI JAPAN』の公式Xが更新され、スペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」の第2弾のショート動画を投稿。茶系のセットアップ、ブルーのコットンニットポロ＆デニム姿でカナダの街を歩く姿が収められている。

SNSには「このまま映画を撮ってほしい」「素敵なルックと素敵な街並み」「新しい目黒くんが見られてうれしい」といった声も寄せられている。