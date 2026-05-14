フジクラ <5803> [東証Ｐ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比45.4％増の1994億円に拡大し、27年3月期も前期比9.3％増の2180億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、7期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を215円→225円(前の期は100円)に増額し、今期は38円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は1.3％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.1％増の494億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の14.6％→14.2％に低下した。



株探ニュース