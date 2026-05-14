ＵＡＣＪ <5741> [東証Ｐ] が5月14日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比39.0％増の388億円に拡大したが、27年3月期は前期比28.0％減の280億円に減る見通しとなった。



同時に、前期の年間配当を105円→115円(前の期は1→4の株式分割前で150円)に増額し、今期は58円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は5.5％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比4.6倍の139億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.1％→7.6％に大幅改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

アルミ地金価格の高騰により棚卸資産影響等が好転いたしましたので、前回予想を上回る結果となりました。