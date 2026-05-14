丸山製作所 <6316> [東証Ｓ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比32倍の7.6億円に急拡大し、通期計画の15億円に対する進捗率は50.7％に達し、5年平均の31.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比35.7％減の7.3億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の7.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→6.1％に改善した。



株探ニュース