くら寿司の万博メニュー全種が難波で復活！

のべ30万人が来店した「くら寿司 大阪・関西万博店」。万博開催中はなかなか予約が取れずあきらめてしまった人も多いのではないでしょうか?

そんな中、14日、なんば千日前に新しくオープンするメモリアル店で万博のメニューが大復活します。

メモリアル店では、実際に大阪・関西万博店で使われたオブジェ・テーブル・回転ベルトなどが移設され、再現率はなんと9割だそう。

さらに、大阪・関西万博のために試行錯誤を重ね開発した70の国と地域の料理がすべて味わうことができるんです。

オープン前日の13日、MBS清水麻椰アナウンサーが内覧会へ！提供メニュー70種類から気になる数種類をチョイスして、実食しました。

（ロパビエハ キューバ共和国の料理 310円）

「おいしいです！すごく食べやすい。赤身肉がほろほろになるまで煮込まれています」

（マケロ カメルーン共和国の料理 310円）

「『マケロ』はサバを意味するそうです。トウガラシソースの辛味とライムの酸味、キュウリ・タマネギのシャキシャキ感。すごくさっぱりしていて暑い日に食べたくなる」

（シャルティバルシチャイ リトアニア共和国の料理 310円）

「ビーツを使った冷製スープ。野菜からでる旨味を感じます」

「くら寿司 メモリアル店」は14日オープンです。