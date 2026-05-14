小林旭、美空ひばりさんとの夫婦生活明かす「自宅で一生懸命…」「スターっていうのはすごいもんだな」
俳優の小林旭が、14日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。1962年に結婚式を挙げた美空ひばりさんとの結婚生活を明かした。
【写真】『徹子の部屋』出演…オフショットを公開した小林旭
小林は美空ひばりさんとの出会いについて、雑誌の対談だったと言う。そこで「あなた、恋人いるの？」と尋ねられ、すでに恋仲の相手がいたが「いません」と答えてしまったことで、美空さんから食事など誘われるようになったと回想。その食事の現場では「『ようよう、ダーリン！』なんて冷やかされたりして…」と振り返った。
結婚後の夫婦生活にも言及。「わずか1年かそこらのことでしたけど、自宅で一生懸命、料理を作ろうとして努力してましたね。ほとほと感謝しています」と話した。「やさしかった」としつつも「ただ、仕事の話に出てる時は、そばにいるのは…」と言い、「歌のレッスンをしている時とか、お芝居をしている時とかっていうのは、自分だけの世界に入って近寄れなかったですね。スターっていうのはすごいもんだなと」としみじみ語っていた。
【写真】『徹子の部屋』出演…オフショットを公開した小林旭
小林は美空ひばりさんとの出会いについて、雑誌の対談だったと言う。そこで「あなた、恋人いるの？」と尋ねられ、すでに恋仲の相手がいたが「いません」と答えてしまったことで、美空さんから食事など誘われるようになったと回想。その食事の現場では「『ようよう、ダーリン！』なんて冷やかされたりして…」と振り返った。